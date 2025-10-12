Палоу объяснил, почему его не устроил контракт с «Маклареном»: «В «Индикаре» получал бы меньше всех – без возможности попасть в «Ф-1»

Палоу объяснил, почему был недоволен зарплатой в «Макларене».

Четырехкратный чемпион «Индикара » и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу раскрыл подробности контракта с «Маклареном » во время заседания в суде.

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

По словам испанца, в соглашении с «Маклареном» были прописаны выплаты на случай, если Алекса переведут в «Формулу-1». Были предусмотрены бонусы за победу в гонках и чемпионство (с определенными ограничениями) – пилот уверяет, что в контракте была указана крупная сумма, но «не особо конкурентоспособная по сравнению с другими командами «Ф-1».

Как предполагает The Race, суть высказывания Палоу заключалась в стремлении подтвердить, что «Макларен» обещал повысить испанца в «Ф-1». Сама команда оспаривает это заявление.

При этом Алекс добавил, что ему было неприятно узнать, что его зарплата в «Индикаре» будет меньше, чем у напарников. В мае 2023-го пилот попытался улучшить условия, поговорив с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном .

«Я был удивлен той суммой, которую назвал Зак, когда речь зашла о том, сколько мне придется заплатить, если я решу уйти в другую команду в «Ф-1». Ведь он бы и близко не платил мне столько. Он даже не платил мне больше, чем другим пилотам.

Поговорив с Заком, я огорчился. Он открыто рассказал мне об условиях у двух других пилотов «Макларена» в «Индикаре» – Пато О’Уорда и Александра Росси . У них были более выгодные условия, чем у меня – но они не были чемпионами.

Я был удивлен, что буду получать меньше всех и что так и не получу настоящую возможность попасть в «Ф-1», как ожидал и как мне изначально говорили», – заявил Палоу.

Пилот отметил, что в контракт входили бонусы за победы и титул, что создавало иллюзию, будто это настолько же хорошее предложение, как и у «Чип Гэнасси». Однако базовая зарплата в «Макларене», по словам гонщика, была в два раза меньше.

Палоу заявил, что «Макларен» ничего не потерял из-за его ухода: «Без хорошей машины пилот не сможет побеждать. Так было с Фернандо Алонсо»

