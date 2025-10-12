  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Палоу объяснил, почему его не устроил контракт с «Маклареном»: «В «Индикаре» получал бы меньше всех – без возможности попасть в «Ф-1»
0

Палоу объяснил, почему его не устроил контракт с «Маклареном»: «В «Индикаре» получал бы меньше всех – без возможности попасть в «Ф-1»

Палоу объяснил, почему был недоволен зарплатой в «Макларене».

Четырехкратный чемпион «Индикара» и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу раскрыл подробности контракта с «Маклареном» во время заседания в суде.

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

По словам испанца, в соглашении с «Маклареном» были прописаны выплаты на случай, если Алекса переведут в «Формулу-1». Были предусмотрены бонусы за победу в гонках и чемпионство (с определенными ограничениями) – пилот уверяет, что в контракте была указана крупная сумма, но «не особо конкурентоспособная по сравнению с другими командами «Ф-1».

Как предполагает The Race, суть высказывания Палоу заключалась в стремлении подтвердить, что «Макларен» обещал повысить испанца в «Ф-1». Сама команда оспаривает это заявление.

При этом Алекс добавил, что ему было неприятно узнать, что его зарплата в «Индикаре» будет меньше, чем у напарников. В мае 2023-го пилот попытался улучшить условия, поговорив с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.

«Я был удивлен той суммой, которую назвал Зак, когда речь зашла о том, сколько мне придется заплатить, если я решу уйти в другую команду в «Ф-1». Ведь он бы и близко не платил мне столько. Он даже не платил мне больше, чем другим пилотам.

Поговорив с Заком, я огорчился. Он открыто рассказал мне об условиях у двух других пилотов «Макларена» в «Индикаре» – Пато О’Уорда и Александра Росси. У них были более выгодные условия, чем у меня – но они не были чемпионами.

Я был удивлен, что буду получать меньше всех и что так и не получу настоящую возможность попасть в «Ф-1», как ожидал и как мне изначально говорили», – заявил Палоу.

Пилот отметил, что в контракт входили бонусы за победы и титул, что создавало иллюзию, будто это настолько же хорошее предложение, как и у «Чип Гэнасси». Однако базовая зарплата в «Макларене», по словам гонщика, была в два раза меньше.

Палоу заявил, что «Макларен» ничего не потерял из-за его ухода: «Без хорошей машины пилот не сможет побеждать. Так было с Фернандо Алонсо»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoЗак Браун
Чип Гэнасси
Патрисио О'Уорд
logoАлександр Росси
logoИндикар
Алекс Палоу
logoФормула-1
logoМакларен
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз: «У Сайнса ушло несколько гонок на то, чтобы полностью адаптироваться к болиду «Уильямса»
112 минут назад
Эксперт The Race Строу о Леклере: «Проблема в болиде и команде, а не в пилоте»
26 минут назад
Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»
6сегодня, 14:16
У Колапинто хорошие шансы сохранить место в «Альпин» в 2026-м (Лоренс Барретто)
2сегодня, 13:52
Шарль Леклер: «Когда речь заходит о «Феррари», то цель – 1-е место, а не борьба за 2-е, 3-е или 4-е в Кубке конструкторов»
4сегодня, 13:42
Дэн Тиктум: «У гонщика «Ф-1» нет жизни, нет молодости, в «Формуле E» можно заняться другими вещами»
сегодня, 13:26
Андреа Стелла о подготовке к сезону-2026: «Это все равно что взобраться на Эверест»
сегодня, 13:13
Марио Андретти о том, потерял ли он веру в Вассера: «Да»
сегодня, 12:57
Ральф Шумахер: «Есть ощущение, что скоро Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота»
сегодня, 12:40
20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг
6сегодня, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13