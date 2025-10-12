  • Спортс
Андреа Стелла о подготовке к сезону-2026: «Это все равно что взобраться на Эверест»

Стелла сравнил подготовку к сезону-2026 с восхождением на Эверест.

Руководитель «Макларена» оценил трудности, с которыми команда сталкивается при подготовке к смене регламента в следующем году.

«До конца сезона осталось шесть этапов, однако мы сохраняем концентрацию и остаемся готовыми, ведь главная задача – справиться с изменением правил в 2026-м.

Это все равно что взобраться на Эверест – и мы будем вместе трудиться для того, чтобы достигнуть высот. На счету каждая минута. Как команда мы должны убедиться, что мы будем усердно трудиться, чтобы продолжить идти по этому пути в качестве чемпионов», – заявил Стелла.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoМакларен
