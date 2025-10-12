Андреа Стелла о подготовке к сезону-2026: «Это все равно что взобраться на Эверест»
Стелла сравнил подготовку к сезону-2026 с восхождением на Эверест.
Руководитель «Макларена» оценил трудности, с которыми команда сталкивается при подготовке к смене регламента в следующем году.
«До конца сезона осталось шесть этапов, однако мы сохраняем концентрацию и остаемся готовыми, ведь главная задача – справиться с изменением правил в 2026-м.
Это все равно что взобраться на Эверест – и мы будем вместе трудиться для того, чтобы достигнуть высот. На счету каждая минута. Как команда мы должны убедиться, что мы будем усердно трудиться, чтобы продолжить идти по этому пути в качестве чемпионов», – заявил Стелла.
