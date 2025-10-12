Ральф Шумахер: «Есть ощущение, что скоро Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота»

Ральф Шумахер заявил, что «Макларену» стоит опасаться Ферстаппена.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер поделился мнением о борьбе за титул в последних гонках текущего сезона.

«Я бы сказал так: если Максу [Ферстаппену] удастся подобраться очень близко, то «Макларену » придется вмешаться [в борьбу между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом ]. В противном случае они продолжат жестко бороться друг с другом.

Я просто надеюсь, что у них не дойдет до прямого столкновения. У меня почему-то есть ощущение, что скоро дойдет до того, что Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота. И это станет проблемой, если Макс одержит победу.

Думаю, следующий этап в Техасе очень хорошо подойдет «Ред Булл», и это может создать трудности для «Макларена», который в целом, кажется, постепенно начинает нервничать.

Андреа Стелла понимает это, ведь, судя по всему, их доминирование внезапно исчезло. И они не понимают почему», – считает эксперт.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

