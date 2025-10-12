Марио Андретти о том, потерял ли он веру в Вассера: «Да»
Андретти кратко высказался об отношении к Вассеру.
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти выразил уверенность в том, что «Феррари» однажды выйдет из кризиса.
«Феррари» есть «Феррари», рано или поздно она вернется», – заявил Андретти.
Но на вопрос о том, потерял ли он веру в руководителя Скудерии Фредерика Вассера, Марио ответил лаконично:
«Да».
В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга
Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
