Марио Андретти о том, потерял ли он веру в Вассера: «Да»

Андретти кратко высказался об отношении к Вассеру.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти выразил уверенность в том, что «Феррари» однажды выйдет из кризиса.

«Феррари» есть «Феррари», рано или поздно она вернется», – заявил Андретти.

Но на вопрос о том, потерял ли он веру в руководителя Скудерии Фредерика Вассера, Марио ответил лаконично:

«Да».

