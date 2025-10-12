  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэн Тиктум: «У гонщика «Ф-1» нет жизни, нет молодости, в «Формуле E» можно заняться другими вещами»
0

Дэн Тиктум: «У гонщика «Ф-1» нет жизни, нет молодости, в «Формуле E» можно заняться другими вещами»

Тиктум сообщил, что предпочитает стиль жизни в «Формуле E», а не в «Ф-1».

Пилот «Формулы E» Дэн Тиктум, ранее работавший тест-гонщиком «Уильямса» в «Формуле-1», сравнил две категории.

«У тебя нет жизни, если ты гонщик «Ф-1», нет молодости. В «Формуле E» большие промежутки между этапами, можно заняться другими вещами. Кроме того, это новая и захватывающая серия.

Если ты с характером, [в «Ф-1»] нет пространства для роста из-за того, что столько брендов обращаются к своей аудитории. Не считаю, что так жить правильно, и я перестал получать от этого удовольствие. Счастье важнее всего», – заявил британец.

Дэн также поделился мнением о вызовах в «электроформуле»:

«Права на ошибку почти нет. В квалификациях очень тяжело. Гонки – как шахматные партии. Нужно многое держать в голове – например, работу с программным обеспечением и шинами. Необходимо быть сильным психологически».

Расселл сравнил Ферстаппена с «одним британским пилотом «Формулы E», Тиктум поблагодарил за «бесплатную рекламу»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GrandPrix247
Дэниел Тиктум
logoФормула-1
logoУильямс
logoФормула E
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «Когда речь заходит о «Феррари», то цель – 1-е место, а не борьба за 2-е, 3-е или 4-е в Кубке конструкторов»
8 минут назад
Андреа Стелла о подготовке к сезону-2026: «Это все равно что взобраться на Эверест»
37 минут назад
Марио Андретти о том, потерял ли он веру в Вассера: «Да»
53 минуты назад
Ральф Шумахер: «Есть ощущение, что скоро Норрис и Пиастри не выедут из первого поворота»
сегодня, 12:40
20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг
5сегодня, 12:09
Марио Андретти: «Тут же возьму Леклера в «Кадиллак», если он захочет сменить команду»
4сегодня, 11:28
Джеймс Воулз: «Если Албон и Сайнс захотят поучаствовать в других сериях, «Уильямс» найдет способ, как это реализовать»
сегодня, 10:58
Лоран Мекьес: «Трудно рассуждать, как все могло бы сложиться, если бы у «Ред Булл» был такой же темп в начале сезона»
сегодня, 10:26
Джонни Херберт о прогрессе «Ред Булл»: «У них быстрейший пилот в «Ф-1». Худший сценарий для «Макларена»
5сегодня, 09:46
Фредерик Вассер о проблемах «Феррари» с тормозами в Сингапуре: «В следующей гонке все будет по-другому»
11сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13