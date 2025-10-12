Дэн Тиктум: «У гонщика «Ф-1» нет жизни, нет молодости, в «Формуле E» можно заняться другими вещами»
Пилот «Формулы E» Дэн Тиктум, ранее работавший тест-гонщиком «Уильямса» в «Формуле-1», сравнил две категории.
«У тебя нет жизни, если ты гонщик «Ф-1», нет молодости. В «Формуле E» большие промежутки между этапами, можно заняться другими вещами. Кроме того, это новая и захватывающая серия.
Если ты с характером, [в «Ф-1»] нет пространства для роста из-за того, что столько брендов обращаются к своей аудитории. Не считаю, что так жить правильно, и я перестал получать от этого удовольствие. Счастье важнее всего», – заявил британец.
Дэн также поделился мнением о вызовах в «электроформуле»:
«Права на ошибку почти нет. В квалификациях очень тяжело. Гонки – как шахматные партии. Нужно многое держать в голове – например, работу с программным обеспечением и шинами. Необходимо быть сильным психологически».
