Дэн Тиктум: «У гонщика «Ф-1» нет жизни, нет молодости, в «Формуле E» можно заняться другими вещами»

Тиктум сообщил, что предпочитает стиль жизни в «Формуле E», а не в «Ф-1».

Пилот «Формулы E» Дэн Тиктум , ранее работавший тест-гонщиком «Уильямса » в «Формуле-1», сравнил две категории.

«У тебя нет жизни, если ты гонщик «Ф-1», нет молодости. В «Формуле E » большие промежутки между этапами, можно заняться другими вещами. Кроме того, это новая и захватывающая серия.

Если ты с характером, [в «Ф-1»] нет пространства для роста из-за того, что столько брендов обращаются к своей аудитории. Не считаю, что так жить правильно, и я перестал получать от этого удовольствие. Счастье важнее всего», – заявил британец.

Дэн также поделился мнением о вызовах в «электроформуле»:

«Права на ошибку почти нет. В квалификациях очень тяжело. Гонки – как шахматные партии. Нужно многое держать в голове – например, работу с программным обеспечением и шинами. Необходимо быть сильным психологически».

