У Колапинто хорошие шансы сохранить место в «Альпин» в 2026-м (Лоренс Барретто)

Колапинто – фаворит в борьбе с Ароном и Дуэном за кокпит «Альпин».

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто поделился информацией о том, как «Альпин» выбирает состав на сезон-2026.

Решение, вероятно, не будет принято до конца сезона. В данный момент французы сосредоточены на своих пилотах: за место напарника Пьера Гасли спорят основной гонщик Франко Колапинто и запасные Пауль Арон и Джек Дуэн . Дуэн все еще претендует на кокпит, но его возвращение в основу маловероятно.

У Колапинто хорошие шансы остаться на своем месте в 2026 году, сообщает репортер со ссылкой на источники. Барретто отмечает прогресс аргентинца, несмотря на отсутствие очков. На последних четырех этапах Франко переквалифицировал Гасли трижды, счет в гонках за данный период – 2:2.

«Если Колапинто сохранит такую форму, то даст команде мало поводов что-то менять в 2026-м», – заключил журналист.

