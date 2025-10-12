Шарль Леклер: «Когда речь заходит о «Феррари», то цель – 1-е место, а не борьба за 2-е, 3-е или 4-е в Кубке конструкторов»

Леклер огорчен темпом «Феррари» в 2025-м.

Пилота «Феррари» попросили рассказать, с какими проблемами команда столкнулась в текущем сезоне. Леклер не стал делать упор на конкретной области и вынес общий вердикт.

«Как команда мы все огорчены. Ты всегда нацеливаешься на первое место, а не на борьбу за второе, третье или четвертое в Кубке конструкторов – особенно когда речь заходит о «Феррари». Это не то, чего мы хотим. Мы недовольны и должны стать лучше.

Это понимает каждый член команды. Честно, если бы я точно знал, где мы теряем темп, то это было бы легко исправить. Но это не так-то просто. Мы, «Мерседес » и «Ред Булл » сделали в определенной степени одинаковый шаг вперед между прошлым годом и нынешним. Но есть одна команда, которая смогла раскрыть нечто особенное, – «Макларен».

Теперь, чтобы сократить отставание, наша задача – понять, что они такого сделали. «Ред Булл», похоже, удалось найти часть решения – мы видели это в последних гонках. У нас же пока не получилось. Мы работаем над этим. Мы знаем, в каких областях нужно прибавить. Другой вопрос – как это сделать. Предстоит многое понять, чтобы найти необходимые решения.

«Макларену » удалось сделать то, чего не смог никто другой», – сказал Леклер.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

