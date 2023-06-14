Стефано Доменикали не хотел бы видеть в «Ф-1» больше 20 машин: «Нет, я так не думаю. Но это исключительно мое личное мнение»

Руководитель «Формулы-1» заявил, что не видит острой необходимости в увеличении количества команд в чемпионате.

При этом Доменикали подчеркнул, что это является его личным мнением и он будет рад видеть в «Формуле-1» новые команды.

«Хотел бы я видеть больше 20 машин? Нет, я так не думаю. Но я должен подчеркнуть, что это исключительно мое личное мнение. Потому что если у вас есть хорошее шоу и зрелищные гонки, 20 машин более чем достаточно.

Даже борьба двух машин и двух гонщиков привлекает огромное внимание. Если между собой начинают бороться две команды, а значит четыре машины, то это уже просто невероятно. А теперь представьте соперничество на трассе между 10 командами и соответственно 20 машинами. Вот это было бы действительно впечатляюще.

Я бы сказал так: «Посмотрим». При этом мое «нет» не относится к кому-то, кто хочет прийти в чемпионат – я должен это уточнить, поскольку иначе покажется, что я занимаюсь протекционизмом. А это не так. Я должен увидеть подходящего человека, подходящую команду, и при этом уважать тех, кто много вложил в «Формулу-1» в последнее время, потому что такие вещи обычно быстро забываются.

Сейчас все хотят запрыгнуть на подножку быстрого поезда. Но мы должны быть благоразумны и принимать правильные решения. Это все что я хочу сказать.

В своей должности я должен учитывать, что спорт может расти только тогда, когда будут расти и большинство команд. Это было одним из основных моментов при принятии правила ограничения бюджетов – дать командам ощутимую финансовую стабильность, повысить ценность каждой команды как франшизы.

Чем выше конкуренция, тем больше будет интересных гонок, тем выше интерес зрителей к гонкам.

Также понятно, что бывают ситуации, когда одни команды заинтересованы в «Формуле-1» больше других, потому что они серьезно относятся к своему проекту, потому что они вложили в него огромные ресурсы, и хотят продолжать развиваться. Поэтому важно обеспечить каждой команде устойчивую финансовую стабильность, чтобы быть уверенными в том, что так смогут действовать все», – рассказал Доменикали.

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