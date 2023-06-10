Чемпион «Ле-Мана» в LMP2 Брэдли: «Ферстаппен перейдет в «Феррари», думаю, чтобы сделать ее чемпионом, как Шумахер»

Ричард Брэдли считает, что Макс Ферстаппен перейдет в «Феррари» в ближайшие годы.

Брэдли – победитель «24 часов Ле-Мана» 2015 года в классе LMP2 – полагает, что двукратный чемпион «Формулы-1» покинет «Ред Булл» и пойдет по пути .

«Думаю, Макс окажется в «Феррари» в течение нескольких лет. Меня бы такое не удивило, особенно если он продолжит выиграть титулы и пресытится, а болельщики начнут задаваться вопросом, является ли он лучшим пилотом всех времен.

Макс – тот человек, который скажет: «Что ж, я сделаю то, что сделал Шумахер, перейду в «Феррари», которая не побеждает, и сделаю ее чемпионом мира».

Я считаю так, потому что Макс на пути к величию, все мы это видим, он испытывает стремительный взлет и в данный момент доминирует, он выиграл два титула в « », но мы никогда не видели в нем, то, что определяет по-настоящему великих.

Посмотрите на Шумахера, , – всех этих великих пилотов объединяло то, что они были способны побеждать в неоптимальной машине и возвращать свои команды на место победителей.

Шумахер сделал это с «Феррари», Сенна – с «Лотусом», Хэмилтон – с «Маклареном» после введения новых правил в 2009-м и, конечно, с « ».

Несмотря на то, что Макс делает в точности то, что от него требуется в очень, очень хороших команде и машине, думаю, он хочет проявить себя. Не секрет, что Макс – довольно гордый человек, мягко говоря. И он захочет продемонстрировать, что по-настоящему является одним из величайших в истории. Так что могу представить себе в ближайшие несколько лет, как он стремится вернуть «Феррари» славу, которой команда наслаждалась с Шумахером.

Не знаю, как это может выглядеть, непонятно, когда это может случиться. Он все еще молод, впереди много времени. Но я вполне уверен, что нужно будет последить за подобным, может, после следующих пяти сезонов, если он достигнет отметки в пять титулов или около того, что, на мой взгляд, абсолютно реально, особенно если правила не поменяют до 2026-го», – высказался британский гонщик.

Тото Вольфф: «Ферстаппен на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность»

Макс Ферстаппен: «Алонсо может пилотировать на пределе и заниматься другими вещами, Хэмилтон – нет»