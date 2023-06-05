Тото Вольфф: «Ферстаппен на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность»
Тото Вольфф выделил выдающийся уровень пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Ферстаппен просто на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность.
Это меритократия, они («Ред Булл») сработали лучше всех, пилот выступает превосходно, и они сильно оторвались.
И положение должны изменить мы, взять ситуацию под контроль», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса» на Гран-при Испании.
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