Тото Вольфф: «Ферстаппен на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность»

выделил выдающийся уровень пилота « » .

«Ферстаппен просто на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность.

Это меритократия, они («Ред Булл») сработали лучше всех, пилот выступает превосходно, и они сильно оторвались.

И положение должны изменить мы, взять ситуацию под контроль», – сообщил исполнительный директор « » на .

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