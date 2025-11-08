Андреа Стелла: «Пиастри чувствует себя уверенно. В Бразилии он очень силен»

В «Макларене» оценили темп Пиастри в Бразилии.

Руководитель «Макларена » считает, что Оскару Пиастри удалось преодолеть спад, став 3-м в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.

«Оскар уже ответил на вопрос о своем темпе в первой практике. Практически каждый раз, когда он устанавливал время круга, оно оказывалось лучшим в сессии.

Он чувствует себя уверенно. Его комментарии за рулем болида, комментарии после заезда отражают его ощущения от управления машиной. Он чувствует себя за рулем очень естественным образом.

В последних двух гонках все складывалось не так хорошо, но в тех заездах условия с точки зрения сцепления и подход к управлению болидом оказались не вполне естественными для Оскара.

Он быстро всему научился. Жаль, что он не смог продемонстрировать темп на Гран-при Мехико, поскольку большую часть гонки провел в трафике. Думаю, здесь Оскар очень силен. Надеюсь, нам удастся это подтвердить по ходу уик-энда», – сказал Стелла .

