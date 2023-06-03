Гюнтер Штайнер о вызове к стюардам: «Не хотел бы делать поспешных выводов, с почтением жду разбирательства»

Руководитель « » прокомментировал свой вызов к стюардам .

Считается, что причиной вызова стало недавнее высказывание Штайнера, в котором он назвал стюардов «Формулы-1» любителями и призвал к созданию профессиональной коллегии судей.

«Я серьезно отношусь к таким вещам и мне придется высказать им свое мнение по данному поводу. Что касается штрафа, который мы получили (Хюлькенберг в Монако), то у меня есть свое мнением о данному вопросу, и я его высказал. Вероятно, все дело в этом.

Мне самому еще нужно посмотреть, в чем там все дело, так что я бы не хотел делать поспешных выводов. С почтением жду разбирательства», – рассказал Штайнер.

Штайнера вызвали к стюардам после высказываний о судьях-«любителях» в «Ф-1»