Гюнтер Штайнер о вызове к стюардам: «Не хотел бы делать поспешных выводов, с почтением жду разбирательства»

Теги Гран-при Испании ФИА Формула-1 регламент Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал свой вызов к стюардам Гран-при Испании.

Считается, что причиной вызова стало недавнее высказывание Штайнера, в котором он назвал стюардов «Формулы-1» любителями и призвал к созданию профессиональной коллегии судей.

«Я серьезно отношусь к таким вещам и мне придется высказать им свое мнение по данному поводу. Что касается штрафа, который мы получили (Хюлькенберг в Монако), то у меня есть свое мнением о данному вопросу, и я его высказал. Вероятно, все дело в этом.

Мне самому еще нужно посмотреть, в чем там все дело, так что я бы не хотел делать поспешных выводов. С почтением жду разбирательства», – рассказал Штайнер.

Штайнера вызвали к стюардам после высказываний о судьях-«любителях» в «Ф-1»

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