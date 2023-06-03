Штайнера вызвали к стюардам после высказываний о судьях-«любителях» в «Ф-1»

Руководителя « » вызвали к стюардам.

В сообщении говорится, что решение связано с заявлениями Штайнера на пресс-конференции перед .

Гюнтер, в частности, выразил недоумение по поводу того, что в «Формуле-1» нет профессиональных судей.

«Судьбу людей, которые вкладывают миллионы в свою карьеру, решают любители.

За работу тебе платят зарплату, а если ты плохо выполняешь свою работу, тебя увольняют. Но тебя не могут уволить, если тебе не платят за работу. Так что мне кажется, что мы должны как-то вмешаться», – сказал менеджер.

Гюнтер Штайнер: «В любом виде спорта есть профессиональные судьи, а в «Формуле-1» судьбу людей, вкладывающих миллионы в свою карьеру, решают любители»

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