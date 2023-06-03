Штайнера вызвали к стюардам после высказываний о судьях-«любителях» в «Ф-1»

Теги Гран-при Испании ФИА Формула-1 регламент Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера вызвали к стюардам.

В сообщении ФИА говорится, что решение связано с заявлениями Штайнера на пресс-конференции перед Гран-при Испании.

Гюнтер, в частности, выразил недоумение по поводу того, что в «Формуле-1» нет профессиональных судей.

«Судьбу людей, которые вкладывают миллионы в свою карьеру, решают любители.

За работу тебе платят зарплату, а если ты плохо выполняешь свою работу, тебя увольняют. Но тебя не могут уволить, если тебе не платят за работу. Так что мне кажется, что мы должны как-то вмешаться», – сказал менеджер.

Гюнтер Штайнер: «В любом виде спорта есть профессиональные судьи, а в «Формуле-1» судьбу людей, вкладывающих миллионы в свою карьеру, решают любители»

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5 комментариев

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Налбу*Писюнов
О как!
Сейчас "любители" напихают профессиналу по самое небалуйся.
Штайнеру пора выдать наждачок для языка. Уж очень он остер.
Хотя как по мне, так он очень по делу шуршит.
+9
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Maxxxim87
Вдуют дядьке за правду
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Grigpar
Неужели любители реально будут доказывать ему, что они профессионалы. Или просто попросят не называть их теми, кто они есть.
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Alesha_451
Так по делу же все сказал. И оскорблений не было. Черти
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John Martin
Я думаю +10 секунд ему дадут
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