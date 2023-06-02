Фредерик Вассер об обновленном болиде «Феррари»: «Для нас это возможность открыть новую дверь для дальнейшего развития»

Руководитель «Феррари» признал, что команде было непросто отказаться от предыдущей концепции болида и собственной формы боковых понтонов.

Данную концепцию «Феррари» использовала с прошлого сезона и команда смогла выиграть две из трех стартовых гонок в 2022 году.

Теперь же, начиная с Гран-при Испании, в «Феррари» перешли на использование боковых понтонов, которые по своей концепции больше напоминают технические решения конкурентов.

«Для нас это возможность открыть новую дверь для дальнейшего развития болида в будущем. Данные выглядели весьма многообещающе, а это значит, что мы намерены продолжать идти этим путем. Посмотрим, что принесут ближайшие недели. Решение отказаться от предыдущей концепции было трудным, но команда это решение приняла.

От этого обновления мы ждем шаг вперед. Не огромного прогресса, но шага вперед, который в будущем откроет новые двери для дальнейшего развития машины.

В нескольких следующих гонках у нас будут еще обновления. У нас также будет возможность выбрать и другое направление для развития, но даже с этим первичным обновлением мы ждем, что сможем сделать шаг вперед», – рассказал Вассер.

«Феррари» привезла новые понтоны для одной машины на Гран-при Испании