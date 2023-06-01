Тото Вольфф: «Решение «Астон Мартин» сменить поставщика двигателей с «Мерседеса» на «Хонду» не имеет отношения непосредственно к силовым установкам»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал решение «Астон Мартин» перейти на двигатели «Хонды» и отказаться от сотрудничества с немецкой компанией.
Вольфф отметил, что понимает логику руководства «Астон Мартин», и что данное решение никак не связано со сравнительными характеристиками и возможностями двигателей «Мерседеса» и «Хонды».
«Не думаю, что решение «Астон Мартин» сменить поставщика двигателей с «Мерседеса» на «Хонду» имеет хоть какое-то отношение непосредственно к силовым установкам.
Я считаю, что с точки зрения возможностей двигателя мы вполне конкурентоспособны. Просто в «Астон Мартин» захотели раскрепоститься и стать настоящей заводской командой. Этим путем они и идут.
У них теперь есть своя эксклюзивная сделка на поставку двигателей. У них также есть собственный поставщик топлива, они строят крупную базу, которая должна заработать через пару месяцев.
Лоренс Стролл никогда не ставил перед собой маленьких целей. И мне кажется, что когда вы хотите быть конкурентоспособными и выиграть чемпионат, именно таким путем вам и надо идти», – рассказал Вольфф.
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Да и по скорости у Мерседеса возможно са ые медленные движки, а если и не самые то уступают топам. Это делает для Астон Мартина только хуже, у Астона болид хороший но их ограничивает плохой движок Мерседеса.
Самые надёжные и быстрые двигатели в данный момент у Хонды.