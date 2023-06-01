Тото Вольфф: «Решение «Астон Мартин» сменить поставщика двигателей с «Мерседеса» на «Хонду» не имеет отношения непосредственно к силовым установкам»

Теги Хонда Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал решение «Астон Мартин» перейти на двигатели «Хонды» и отказаться от сотрудничества с немецкой компанией.

Вольфф отметил, что понимает логику руководства «Астон Мартин», и что данное решение никак не связано со сравнительными характеристиками и возможностями двигателей «Мерседеса» и «Хонды».

«Не думаю, что решение «Астон Мартин» сменить поставщика двигателей с «Мерседеса» на «Хонду» имеет хоть какое-то отношение непосредственно к силовым установкам.

Я считаю, что с точки зрения возможностей двигателя мы вполне конкурентоспособны. Просто в «Астон Мартин» захотели раскрепоститься и стать настоящей заводской командой. Этим путем они и идут.

У них теперь есть своя эксклюзивная сделка на поставку двигателей. У них также есть собственный поставщик топлива, они строят крупную базу, которая должна заработать через пару месяцев.

Лоренс Стролл никогда не ставил перед собой маленьких целей. И мне кажется, что когда вы хотите быть конкурентоспособными и выиграть чемпионат, именно таким путем вам и надо идти», – рассказал Вольфф.

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2 комментария

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Wrister-Killer
У Мерседеса действительно хорошие движки, но что не менее важно - надежные. Алонсо весь прошлый год сходил из-за бракованных железяк, которые поставляла Рено, а сейчас едет и хоть бы хны
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Train67
Ответ Wrister-Killer
У Мерседеса действительно хорошие движки, но что не менее важно - надежные. Алонсо весь прошлый год сходил из-за бракованных железяк, которые поставляла Рено, а сейчас едет и хоть бы хны
У Мерседеса в этом году как раз уже горели движки и сход был.
Да и по скорости у Мерседеса возможно са ые медленные движки, а если и не самые то уступают топам. Это делает для Астон Мартина только хуже, у Астона болид хороший но их ограничивает плохой движок Мерседеса.
Самые надёжные и быстрые двигатели в данный момент у Хонды.
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