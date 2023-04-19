«Это не поможет». Алези сомневается в эффективности гипотетического перехода Ньюи в «Феррари»

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Жан Алези Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези сомневается, что приглашение именитых технических специалистов поможет «Феррари» быстро преодолеть кризис.

Многие болельщики и журналисты неоднократно высказывались о том, что вернуться на победный путь «Феррари» сможет только тогда, когда воссоздаст структуру, выстроенную во времена выступлений за Скудерию Михаэля Шумахера – и работы в «Феррари» Жана Тодта, Росса Брауна и Рори Берна.

Одним из наиболее очевидных решений постоянно называется попытка переманить из «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Это не поможет. К тому же, подобные вещи, которые работали тогда, в современной «Формуле-1» уже вряд ли возможны. Если бы «Феррари» прямо сейчас подписала Ньюи, его первую машину мы бы увидели не раньше 2025 года. Таковы современные контракты.

Так что «Феррари» и Вассеру нужно сохранять спокойствие и правильно расставлять приоритеты. Устойчивость, производительность, стабильность. Фреду нужно собрать три этих пункта воедино», – рассказал Алези.

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4 комментария

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Рнпрл Аари
Как мне кажется Нью уйдет из РБ когда будет больше некуда двигаться и закончатся идеи. А с обновлением регламента в 26м это наступит не скоро.
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Xosrov Namazov
Поможет.
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