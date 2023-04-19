«Это не поможет». Алези сомневается в эффективности гипотетического перехода Ньюи в «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» сомневается, что приглашение именитых технических специалистов поможет «Феррари» быстро преодолеть кризис.

Многие болельщики и журналисты неоднократно высказывались о том, что вернуться на победный путь «Феррари» сможет только тогда, когда воссоздаст структуру, выстроенную во времена выступлений за Скудерию Михаэля Шумахера – и работы в «Феррари» Жана Тодта, Росса Брауна и Рори Берна.

Одним из наиболее очевидных решений постоянно называется попытка переманить из « » .

«Это не поможет. К тому же, подобные вещи, которые работали тогда, в современной «Формуле-1» уже вряд ли возможны. Если бы «Феррари» прямо сейчас подписала Ньюи, его первую машину мы бы увидели не раньше 2025 года. Таковы современные контракты.

Так что «Феррари» и Вассеру нужно сохранять спокойствие и правильно расставлять приоритеты. Устойчивость, производительность, стабильность. Фреду нужно собрать три этих пункта воедино», – рассказал Алези.

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