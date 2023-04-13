Кристиан Хорнер: «Ньюи останется в «Ред Булл» на долгие годы»

Кристиан Хорнер уверен в лояльности Эдриана Ньюи «Ред Булл».

Легендарный конструктор, которому в декабре исполнится 65 лет, работает в команде из Милтон-Кейнса с 2006 года и, по словам , планирует остаться в команде и в «Формуле-1».

«Его сердце по-прежнему принадлежит «Формуле-1», он привязан к команде. Мы не раскрываем детали контрактов, их длительность, но он останется здесь на долгие годы. В паддоке всегда слухи, это « ».

Он является крайней важной частью команды, его тут любят. Здорово, что он с нами на долгосрочной основе и будет вовлечен в кое-какие проекты», – заявил руководитель «Ред Булл».

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