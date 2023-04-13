Кристиан Хорнер: «Ньюи останется в «Ред Булл» на долгие годы»

Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

Кристиан Хорнер уверен в лояльности Эдриана Ньюи «Ред Булл».

Легендарный конструктор, которому в декабре исполнится 65 лет, работает в команде из Милтон-Кейнса с 2006 года и, по словам Хорнера, планирует остаться в команде и в «Формуле-1».

«Его сердце по-прежнему принадлежит «Формуле-1», он привязан к команде. Мы не раскрываем детали контрактов, их длительность, но он останется здесь на долгие годы. В паддоке всегда слухи, это «Формула-1».

Он является крайней важной частью команды, его тут любят. Здорово, что он с нами на долгосрочной основе и будет вовлечен в кое-какие проекты», – заявил руководитель «Ред Булл».

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

9 комментариев

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Антон Якимцев
Больше боли Луке, ещё больше, Кристиан!
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Romeo Yankovich
водители машин могут меняться, но лысого дедушку стоит держать синими пальцами
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Василий Боков
конечно на долго, кто ж быкам самого построит 😁
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mkryuchckov10@gmail.com
«Пока смерть не разлучит нас»
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Ева без Адама
Хорнер сумел создать благодатную почву для гения в своей команде
+6
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Mortimer1
Ответ Рнпрл Аари
Кто то точно Ф1 перестанет смотреть))
А как же тогда продолжать ныть про самовозку)
+3
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Jetter
Ответ Кирилл Конопельченко
Будет поставлять самовозы пачками
Как с 2014 по 2021? А чем Феррари был плох весной прошлого года? Астон в этом году?
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Кирилл Конопельченко
Будет поставлять самовозы пачками
+2
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Рнпрл Аари
Кто то точно Ф1 перестанет смотреть))
+2
0
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