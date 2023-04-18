«Феррари» об отказе пересмотреть штраф Сайнса: «Ждем обсуждений для улучшения контроля «Ф-1» и обеспечения высочайшего уровня справедливости»

«Феррари» выпустила заявление после решения ФИА не пересматривать наказание Карлоса Сайнса.

Испанец столкнулся с пилотом « » на рестарте и получил пятисекундный штраф. Скудерия попыталась добиться пересмотра дела, однако ее доказательства не были сочтены новыми и значимыми.

«Мы признаем решение ФИА отказать нам в праве на пересмотр штрафа, наложенного на на Гран-при Австралии-2023. Естественно, мы разочарованы и считаем, что предоставили существенные новые элементы для того, чтобы могла пересмотреть решение, особенно в контексте особенных условий рестарта с множеством инцидентов.

Тем не менее, мы уважаем процесс и решение ФИА. Мы с нетерпением ждем широких обсуждений с ФИА, «Ф-1» и всеми командами с целью улучшить контроль в нашем спорте, чтобы обеспечить высочайший уровень справедливости и последовательности, который заслуживает наш спорт», – говорится в заявлении команды из Маранелло.

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