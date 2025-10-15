  • Спортс
Макс Ферстаппен о Шумахере: «Пример, как вести жизнь: Михаэль думал только о результате на трассе, а дома заботился о семье»

Ферстаппен назвал жизнь Шумахера примером на треке и дома.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что ориентируется на семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, с которым дружил его отец, Йос Ферстаппен.

«Для меня Михаэль Шумахер – это гонщик, который всегда упорно трудился, всегда выкладывался по полной. Компромиссов не было. Значение имела лишь победа.

Если сравнивать с другими пилотами, он опережал свое время в плане физической подготовки. Он по-настоящему занимался собой и всегда был в лучшей форме. И он не признавал оправданий. Все эти вещи в совокупности сделали Михаэля фантастическим гонщиком.

Он и мой отец были друзьями. Иногда мы уезжали на отдых вместе, и у нас до сих пор сохранились видео с тех времен. Это чудесные воспоминания.

Мне нравится, что Михаэль был настоящим семьянином. На трассе он был невероятно сосредоточен, думал только о результате, но затем приходил домой и заботился о семье. Это прекрасно – и это пример, как вести жизнь», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в журнале The Road Rat.

Жак Вильнев о чемпионе-2025: «Ферстаппен. Это будет лучший титул Макса»

Мика Хаккинен: «Ферстаппен – пилот без напарников, потому что никто из них не может с ним сравняться. Это говорит о величии Макса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacing1.com
