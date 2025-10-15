  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Слухи о Пиастри и «Феррари» могли исходить от «Ред Булл» или самого Оскара»
2

Хуан-Пабло Монтойя: «Слухи о Пиастри и «Феррари» могли исходить от «Ред Булл» или самого Оскара»

Монтойя сделал предположение об источнике слухов о Пиастри и «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал сообщения о том, что Оскар Пиастри может покинуть «Макларен» в конце 2026 года и присоединиться к «Феррари».

«Большой вопрос: может, кто-то просто подливает масло в огонь, выдумывает истории. В конце концов, это прекрасный способ раздуть скандал и создать проблемы для «Макларена».

Немного напоминает разговоры Тото [Вольффа] о Максе [Ферстаппене]. Был ли реальный шанс заполучить Макса? Кто знает. Но такие вещи попадают в заголовки.

История о Пиастри и «Феррари» могла исходить от «Ред Булл», к примеру. Кто-то в «Ред Булл» мог подумать: «Это станет отличной утечкой – просто чтобы подлить масла в огонь и дестабилизировать «Макларен».

В то же время, если ты считаешь, что Оскар по-настоящему хорош и другие команды хотят его заполучить, это классный способ со стороны самого Оскара сообщить «Макларену»: «Если хотите меня сохранить, нужно уважение». Но для сегодняшнего «Макларена» команда стоит выше гонщика», – заявил колумбиец.

Журналист Бенуа: «Пиастри посматривает на «Феррари» с прицелом на 2027-й»

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
возможные переходы
logoРед Булл
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФеррари
logoТото Вольфф
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о Шумахере: «Пример, как вести жизнь: Михаэль думал только о результате на трассе, а дома заботился о семье»
2сегодня, 18:46
Журналист ван Харен: «Ферстаппен думает, что титул еще возможен, но нужно, чтобы произошло что-то необычное»
сегодня, 18:10
«Рейсинг Буллз» представили ливрею с черно-янтарным черепаховым паттерном для Гран-при США
6сегодня, 17:18Фото
Австралийского гонщика обвиняют в изнасиловании медсестры Шумахера в доме Михаэля
48сегодня, 15:57
Фредерик Вассер: «Если «Феррари» начнет доминировать в 2026-м – тогда все в порядке! Это будет мегазрелищно»
8сегодня, 15:13
Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»
7сегодня, 14:48Фото
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
16сегодня, 14:30
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 18 пилотов из 22
11сегодня, 14:20
Тото Вольфф о пилотах «Мерседеса»-2026: «Это был вопрос времени. Рад, что все остались довольны»
1сегодня, 13:54
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
11сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
вчера, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07