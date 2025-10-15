Хуан-Пабло Монтойя: «Слухи о Пиастри и «Феррари» могли исходить от «Ред Булл» или самого Оскара»

Монтойя сделал предположение об источнике слухов о Пиастри и «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал сообщения о том, что Оскар Пиастри может покинуть «Макларен» в конце 2026 года и присоединиться к «Феррари».

«Большой вопрос: может, кто-то просто подливает масло в огонь, выдумывает истории. В конце концов, это прекрасный способ раздуть скандал и создать проблемы для «Макларена».

Немного напоминает разговоры Тото [Вольффа ] о Максе [Ферстаппене]. Был ли реальный шанс заполучить Макса? Кто знает. Но такие вещи попадают в заголовки.

История о Пиастри и «Феррари» могла исходить от «Ред Булл », к примеру. Кто-то в «Ред Булл» мог подумать: «Это станет отличной утечкой – просто чтобы подлить масла в огонь и дестабилизировать «Макларен».

В то же время, если ты считаешь, что Оскар по-настоящему хорош и другие команды хотят его заполучить, это классный способ со стороны самого Оскара сообщить «Макларену»: «Если хотите меня сохранить, нужно уважение». Но для сегодняшнего «Макларена» команда стоит выше гонщика», – заявил колумбиец.

