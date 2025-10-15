Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»

Расселл посвятил пост сделке с «Мерседесом».

«Мерседес» объявил, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли останутся в команде в следующем сезоне.

«2026-й – вперед! Очень горжусь продолжить наш путь вместе», – написал британец, выложив фото с напарником и коллегами.

Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)

Фото: соцсети Джорджа Расселла