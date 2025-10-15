Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»
Расселл посвятил пост сделке с «Мерседесом».
«Мерседес» объявил, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли останутся в команде в следующем сезоне.
«2026-й – вперед! Очень горжусь продолжить наш путь вместе», – написал британец, выложив фото с напарником и коллегами.
Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
Фото: соцсети Джорджа Расселла
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости