  Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»
Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»

Расселл посвятил пост сделке с «Мерседесом».

«Мерседес» объявил, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли останутся в команде в следующем сезоне.

«2026-й – вперед! Очень горжусь продолжить наш путь вместе», – написал британец, выложив фото с напарником и коллегами.

Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году

Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)

Фото: соцсети Джорджа Расселла

Опубликовал: Михаил Ширяев
