«Феррари» отказали в праве на пересмотр штрафа Сайнса за столкновение с Алонсо

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

Наказание пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии не будет пересмотрено.

Испанец столкнулся с соотечественником из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на рестарте. Сайнсу выписали пятисекундный штраф, что выбило его из очковой зоны.

Скудерия запросила право на пересмотр наказания. В рамках слушания доказательства «Феррари» не были признаны новыми и значимыми, чтобы вновь открыть дело. Команда из Маранелло пыталась доказать невиновность Карлоса с помощью телеметрии. Стюарды сообщили, что имели доступ к некоторой телеметрии, а заявления гонщика о слепящем солнце и низком уровне сцепления на холодных шинах не посчитали «обоснованной причиной избежать штрафа за столкновение».

Таким образом, результаты этапа в Мельбурне остались прежними.

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5 комментариев

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Brigande
Так неожиданно(нет) . Ведь ФИА известна же тем , что с удовольствием меняет свои решение опосля , пускай даже неверные )
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Alexandr Tarakanoff
Очень похоже, что подача протеста была скорее репутационной историей. Феррари поддержали своего пилота, хотя сами понимали, что шансов ровно 0. Мол мы с тобой согласны, ты не виноват и бла бла бла.
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Brigande
Ответ Сергей Богатырёв
не так давно штраф Алонсо отменили
Ну там их приперли к стенке именно юридически .
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