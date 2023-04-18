«Феррари» отказали в праве на пересмотр штрафа Сайнса за столкновение с Алонсо

Наказание пилота «Феррари» на Гран-при Австралии не будет пересмотрено.

Испанец столкнулся с соотечественником из « » на рестарте. Сайнсу выписали пятисекундный штраф, что выбило его из очковой зоны.

Скудерия запросила право на пересмотр наказания. В рамках слушания доказательства «Феррари» не были признаны новыми и значимыми, чтобы вновь открыть дело. Команда из Маранелло пыталась доказать невиновность Карлоса с помощью телеметрии. Стюарды сообщили, что имели доступ к некоторой телеметрии, а заявления гонщика о слепящем солнце и низком уровне сцепления на холодных шинах не посчитали «обоснованной причиной избежать штрафа за столкновение».

Таким образом, результаты этапа в Мельбурне остались прежними.

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