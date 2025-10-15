Журналист ван Харен: «Ферстаппен думает, что титул еще возможен, но нужно, чтобы произошло что-то необычное»

Нидерландский инсайдер рассказал, как Ферстаппен оценивает шансы на титул.

Журналист Эрик ван Харен сообщил, что пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен все еще надеется завоевать титул в 2025 году.

«Да, считаю, он по-прежнему думает: «Окей, это еще возможно». Но, полагаю, он также понимает: нужно, чтобы произошло что-то необычное. Необходимо выиграть практически все гонки, и чтобы Пиастри и Норрис допускали ошибки или, может, сходили. Если они всегда будут финишировать, думаю, отставание слишком большое.

Вряд ли перед уик-эндом в Сингапуре многие ожидали, что он опередит оба «Макларена », и он мог быть очень доволен. Но видно, что он испытывал смешанные чувства, поскольку были проблемы с машиной. И он сказал, что для победы в чемпионате надо выигрывать такие гонки – у него было бы на семь очков больше.

Другими словами, ему нужно было обогнать Джордж Расселла на старте, но этого не случилось. Ведь дело не только в том, что нужны ошибки или сходы Норриса и Пиастри – необходимо побеждать во всех гонках, что не всегда просто с болидом Ферстаппена.

С другой стороны, можно вспомнить то, что происходило месяц назад. Чудо, что сейчас мы обсуждаем шансы Ферстаппена на титул», – заключил эксперт в подкасте The Inside Track.

