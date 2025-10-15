Фредерик Вассер: «Если «Феррари» начнет доминировать в 2026-м – тогда все в порядке! Это будет мегазрелищно»

Вассер пошутил о доминировании «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о борьбе в следующем сезоне при новых технических и моторных правилах.

«Считаю, это будет захватывающе – если, конечно, кто-то не начнет доминировать.

Если только не мы! Если мы – тогда все в порядке! Это будет мегазрелищно», – заявил француз со смехом.

