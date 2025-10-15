Фредерик Вассер: «Если «Феррари» начнет доминировать в 2026-м – тогда все в порядке! Это будет мегазрелищно»
Вассер пошутил о доминировании «Феррари».
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о борьбе в следующем сезоне при новых технических и моторных правилах.
«Считаю, это будет захватывающе – если, конечно, кто-то не начнет доминировать.
Если только не мы! Если мы – тогда все в порядке! Это будет мегазрелищно», – заявил француз со смехом.
«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости