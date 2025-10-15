  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Рейсинг Буллз» представили ливрею с черно-янтарным черепаховым паттерном для Гран-при США
Фото
6

«Рейсинг Буллз» представили ливрею с черно-янтарным черепаховым паттерном для Гран-при США

«Рейсинг Буллз» проведут этап в Остине в новых цветах.

Вторая команда «Ред Булл» показала особую ливрею, которую будет использовать на предстоящем Гран-при США. Расцветка представлена в сотрудничестве с американским певцом и продюсером Shaboozey.

«Мы выбрали черепаховый паттерн с перламутрово-черным и янтарным цветами – идеальное сочетание для разудалого праздника, которым обещает стать Гран-при США-2025.

Ливрея отражает миссию «Рейсинг Буллз» – объединить миры автоспорта, музыки и американской культуры в одном ярком и скоростном заявлении в стиле Shaboozey», – пояснила команда.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Рейсинг Буллз»
Гран-при США
logoстиль
logoРейсинг Буллз
ливреи
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о Шумахере: «Пример, как вести жизнь: Михаэль думал только о результате на трассе, а дома заботился о семье»
13 минут назад
Журналист ван Харен: «Ферстаппен думает, что титул еще возможен, но нужно, чтобы произошло что-то необычное»
49 минут назад
Австралийского гонщика обвиняют в изнасиловании медсестры Шумахера в доме Михаэля
46сегодня, 15:57
Фредерик Вассер: «Если «Феррари» начнет доминировать в 2026-м – тогда все в порядке! Это будет мегазрелищно»
7сегодня, 15:13
Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»
5сегодня, 14:48Фото
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
16сегодня, 14:30
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 18 пилотов из 22
10сегодня, 14:20
Тото Вольфф о пилотах «Мерседеса»-2026: «Это был вопрос времени. Рад, что все остались довольны»
1сегодня, 13:54
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
11сегодня, 13:38
Расселл и Антонелли будут выступать за «Мерседес» в 2026 году
26сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
вчера, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07