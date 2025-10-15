«Рейсинг Буллз» представили ливрею с черно-янтарным черепаховым паттерном для Гран-при США

«Рейсинг Буллз» проведут этап в Остине в новых цветах.

Вторая команда «Ред Булл» показала особую ливрею, которую будет использовать на предстоящем Гран-при США . Расцветка представлена в сотрудничестве с американским певцом и продюсером Shaboozey.

«Мы выбрали черепаховый паттерн с перламутрово-черным и янтарным цветами – идеальное сочетание для разудалого праздника, которым обещает стать Гран-при США-2025.

Ливрея отражает миссию «Рейсинг Буллз» – объединить миры автоспорта, музыки и американской культуры в одном ярком и скоростном заявлении в стиле Shaboozey», – пояснила команда.

Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»