«Макларен» посвятил ИИ-модели Google ливрею для Гран-при США и Мехико

«Макларен» показал особую расцветку для двух этапов сезона-2025 – Гран-при США и Мехико.

Британцы используют цвета Gemini – ИИ-модели Google.

Кроме того, пилоты Оскар Пиастри и Ландо Норрис будут гоняться в специальных комбинезонах.

Фото: сайт команды «Макларен»