«Макларен» посвятил ИИ-модели Google ливрею для Гран-при США и Мехико
«Макларен» показал особую расцветку для двух этапов сезона-2025 – Гран-при США и Мехико.
Британцы используют цвета Gemini – ИИ-модели Google.
Кроме того, пилоты Оскар Пиастри и Ландо Норрис будут гоняться в специальных комбинезонах.
Фото: сайт команды «Макларен»
Опубликовал: Михаил Ширяев
