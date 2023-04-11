Джонни Херберт: «Расселл и Норрис станут жесткими соперниками для Ферстаппена в подходящих машинах»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Джонни Херберт выделил двух потенциальных конкурентов Макса Ферстаппена.

С представителем «Ред Булл» на равной технике способны побороться Джордж Расселл из «Мерседеса» и гонщик «Макларена» Ландо Норрис, предположил Херберт. Также экс-пилот «Формулы-1» рассказал о преимуществе молодежи над ветеранами вроде Льюиса Хэмилтона.

«Самое большое отличие молодого поколения гонщиков – в том, с чем Льюису никогда не было комфортно, куда он не хотел вкладывать энергию – в симуляторы. Это добавляет шестое чувство.

Джорджу [Расселлу] удалось бросить ему вызов и оказать серьезное давление. Джордж станет жестким соперником для Макса Ферстаппена, когда получит подходящую машину. Полагаю, то же относится к Ландо Норрису в подходящем болиде», – заявил Херберт.

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2 комментария

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Ihor Soldatkin
Ответ Рнпрл Аари
А как же Леклер?, или же Британец видит только британцев?))
Видимо, он тут говорит про тех, у кого подходящей машины пока не было
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Рнпрл Аари
А как же Леклер?, или же Британец видит только британцев?))
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