Джонни Херберт: «Расселл и Норрис станут жесткими соперниками для Ферстаппена в подходящих машинах»
Джонни Херберт выделил двух потенциальных конкурентов Макса Ферстаппена.
С представителем «Ред Булл» на равной технике способны побороться Джордж Расселл из «Мерседеса» и гонщик «Макларена» Ландо Норрис, предположил Херберт. Также экс-пилот «Формулы-1» рассказал о преимуществе молодежи над ветеранами вроде Льюиса Хэмилтона.
«Самое большое отличие молодого поколения гонщиков – в том, с чем Льюису никогда не было комфортно, куда он не хотел вкладывать энергию – в симуляторы. Это добавляет шестое чувство.
Джорджу [Расселлу] удалось бросить ему вызов и оказать серьезное давление. Джордж станет жестким соперником для Макса Ферстаппена, когда получит подходящую машину. Полагаю, то же относится к Ландо Норрису в подходящем болиде», – заявил Херберт.
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