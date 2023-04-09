Джонни Херберт о вероятности перехода Хэмилтона в «Феррари»: «Проблема здесь одна – время»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт оценил вероятность перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
Нынешний контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года и стороны пока не достигли договоренности о продлении соглашения.
При этом многими признается, что у Хэмилтона, чья карьера близится к завершению, остается главная и фактически единственная цель – выиграть еще один, восьмой для себя чемпионский титул и стать самым титулованным гонщиком в истории «Формулы-1»:
«Может ли Льюис перейти в «Феррари»? Хочет ли он перейти в эту команду и считает ли он, что именно с ней он выиграет титул? Посчитает ли он, что способен взять свою энергию и людей из «Мерседеса» – примерно как в свое время сделал Михаэль Шумахер, – и действительно изменить ситуацию, направив развитие «Феррари» в нужное русло? Но проблема здесь одна – время».
Херберт считает, что решение Хэмилтона в первую очередь будет зависеть от того, что происходит в «Мерседесе» – и перспектив команды построить машину, за рулем которой Льюис все-таки сумел бы побороться за восьмой для себя чемпионский титул:
«Полагаю, тут все будет зависеть то того, что будет происходить в «Мерседесе». Смогут ли они перевернуть ситуацию? А если нет – то вопрос в том, где именно в этом случае окажется Льюис, при условии, что в нем по-прежнему будет гореть огонь и жажда гонок».
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Вассер: нет Джонни, здесь проблем больше. Льюису нужны космовоз, пропаганда ЛГБТ и БЛМ, перекраска болида в черный. А нам это зачем? Если построим космовоз, то Леклер с Сайнсом будут дубли брать и без Льюиса, который стоит дороже их вместе взятых.
Зачем фурам прима, которая не может настраивать болид?
Зачем фурам прима, которая в теории может перебить рекорд Шуми, который для фур больше чем пилот?
Фурам самим люся не нужен