Джонни Херберт о вероятности перехода Хэмилтона в «Феррари»: «Проблема здесь одна – время».

Бывший пилот «Формулы-1» оценил вероятность перехода в «Феррари».

Нынешний контракт Хэмилтона с « » истекает в конце 2023 года и стороны пока не достигли договоренности о продлении соглашения.

При этом многими признается, что у Хэмилтона, чья карьера близится к завершению, остается главная и фактически единственная цель – выиграть еще один, восьмой для себя чемпионский титул и стать самым титулованным гонщиком в истории «Формулы-1»:

«Может ли Льюис перейти в « »? Хочет ли он перейти в эту команду и считает ли он, что именно с ней он выиграет титул? Посчитает ли он, что способен взять свою энергию и людей из «Мерседеса» – примерно как в свое время сделал Михаэль Шумахер, – и действительно изменить ситуацию, направив развитие «Феррари» в нужное русло? Но проблема здесь одна – время».

Херберт считает, что решение Хэмилтона в первую очередь будет зависеть от того, что происходит в «Мерседесе» – и перспектив команды построить машину, за рулем которой Льюис все-таки сумел бы побороться за восьмой для себя чемпионский титул:

«Полагаю, тут все будет зависеть то того, что будет происходить в «Мерседесе». Смогут ли они перевернуть ситуацию? А если нет – то вопрос в том, где именно в этом случае окажется Льюис, при условии, что в нем по-прежнему будет гореть огонь и жажда гонок».

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