Ландо Норрис: «Пиастри оказывает большее давление, чем я испытывал в последние годы»

Ландо Норрис считает, что сражаться с Оскаром Пиастри труднее, чем с Даниэлем Риккардо

Пиастри стал новым напарником , заменив в составе «Макларена» , который стал третьим пилотом « ».

«Он очень хорошо выступает, правда. Странно рассуждать, словно я старший гонщик, более опытный! Но он очень классно себя проявляет, крайне здорово справляется с давлением, я бы сказал.

Он спокоен, контролирует эмоции и показывает скорость. Мне кажется, у него есть многие необходимые качества, и давление с его стороны на меня больше, чем было в последние годы – для команды это тоже хорошо.

Так что он здорово выступил [на Гран-при Австралии], попал в очки, уик-энд получился непростым. Он поднялся с 16-го места на восьмое – хороший день для него», – отметил британец в эфире Channel 4.

Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й

Оскар Пиастри: «Столько очков с такой машиной – отличный результат для «Макларена»