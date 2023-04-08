Ландо Норрис: «Пиастри оказывает большее давление, чем я испытывал в последние годы»

Теги Гран-при Австралии Макларен Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис считает, что сражаться с Оскаром Пиастри труднее, чем с Даниэлем Риккардо

Пиастри стал новым напарником Норриса, заменив в составе «Макларена» Риккардо, который стал третьим пилотом «Ред Булл».

«Он очень хорошо выступает, правда. Странно рассуждать, словно я старший гонщик, более опытный! Но он очень классно себя проявляет, крайне здорово справляется с давлением, я бы сказал.

Он спокоен, контролирует эмоции и показывает скорость. Мне кажется, у него есть многие необходимые качества, и давление с его стороны на меня больше, чем было в последние годы – для команды это тоже хорошо.

Так что он здорово выступил [на Гран-при Австралии], попал в очки, уик-энд получился непростым. Он поднялся с 16-го места на восьмое – хороший день для него», – отметил британец в эфире Channel 4.

Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й

Оскар Пиастри: «Столько очков с такой машиной – отличный результат для «Макларена»

1 комментарий

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1CEMAN
пока на шаг позади. по ходу сезона должен ещё прибавить
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