Джордж Расселл об удачном выборе настроек болида на Гран-при Саудовской Аравии: «Не думаю, что везение играло тут какую-то роль»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на заявление Льюиса Хэмилтона относительно причин его победы над напарником на Гран-при Саудовской Аравии.

Хэмилтон, обсуждая попадание Расселла на подиум, объяснил все удачным выбором настроек. И такая формулировка Расселлу не понравилась.

«Не думаю, что везение играло тут какую-то роль. Дело в том, как ты готовишься к гонке.  В ночь (перед гонкой) мы внесли в настройки болида определенные изменения – я знал, что эти изменения помогут сделать шаг в правильном направлении, благодаря работе, проделанной вместе с командой. И я считал, что этот вариант настроек будет лучше чем тот, что выбрал Льюис.

Мне кажется, у всех просто разные предпочтения. Я был доволен тем направлением, в котором мы решили двигаться, и проделанной нами вместе с инженерами работой», – рассказал Расселл.

«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал». Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии

2 комментария

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Рнпрл Аари
Придется Хему вспоминать все навыки игры за кулисами, иначе испарится на фоне Рассела
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Schiaff1no
Лол, даже такого роботизированного профессионала как Жорж достало нытье сэра
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