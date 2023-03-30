Джордж Расселл об удачном выборе настроек болида на Гран-при Саудовской Аравии: «Не думаю, что везение играло тут какую-то роль»

Пилот « » ответил на заявление относительно причин его победы над напарником на Гран-при Саудовской Аравии.

Хэмилтон, обсуждая попадание Расселла на подиум, объяснил все удачным выбором настроек. И такая формулировка Расселлу не понравилась.

«Не думаю, что везение играло тут какую-то роль. Дело в том, как ты готовишься к гонке. В ночь (перед гонкой) мы внесли в настройки болида определенные изменения – я знал, что эти изменения помогут сделать шаг в правильном направлении, благодаря работе, проделанной вместе с командой. И я считал, что этот вариант настроек будет лучше чем тот, что выбрал Льюис.

Мне кажется, у всех просто разные предпочтения. Я был доволен тем направлением, в котором мы решили двигаться, и проделанной нами вместе с инженерами работой», – рассказал Расселл.

«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал». Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии