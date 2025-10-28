  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о том, как пилоты срезали повороты в Мексике: «Думал, с этим что-то сделают, но это, похоже, не проблема»
1

Фернандо Алонсо о том, как пилоты срезали повороты в Мексике: «Думал, с этим что-то сделают, но это, похоже, не проблема»

Алонсо подвел итоги этапа в Мехико.

Пилот «Астон Мартин» недоволен стартом Гран-при Мехико, однако отметил, что на деле это несильно повлияло на его выступление, которое завершилось сходом из-за технических проблем.

«На старте я отыграл две позиции, но затем потерял четыре, потому что остался в пределах трассы. Были те, кто просто пропустил второй и третий поворот, пройдя их на полной скорости, – и так они оказались где-то на три позиции выше меня.

Мы бок о бок входили в поворот, а на выходе из третьего они уже оказывались в четырех позициях впереди меня. Я думал, что, быть может, с этим что-то сделают, но, как и в Остине, где выходили за границы первого поворота, это, похоже, не проблема.

Но это мало что поменяло. Думаю, у нас практически не было темпа. На старте я получил повреждение переднего антикрыла, но это не создавало каких-то проблем. Не думаю, что машина стала вести себя по-другому из-за переднего антикрыла. Мне кажется, там еще повредилось боковое зеркало – но это не проблема.

Однако тормоза немного перегревались. Я всегда находился в трафике, здесь мало чего можно было добиться. В конце концов, по-моему, у педали был длинный ход – проехать еще 40 кругов было невозможно», – сказал Алонсо.  

Фернандо Алонсо: «Соперники поехали по прямой в поворотах, ФИА закрывает глаза второй раз подряд. Урок усвоен»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
logoФернандо Алонсо
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «Ред Булл» продолжает развивать болид этого сезона, поскольку так команда готовится к 2026-му»
19 минут назад
Объявление о продлении контракта Колапинто с «Альпин» ожидается на Гран-при Сан-Паулу (it.motorsport)
вчера, 19:47
Изак Аджар: «Рейсинг Буллз» просто оказались недостаточно быстры для борьбы за очки в Мехико»
вчера, 19:20
Шарль Леклер: «Феррари» немного повезло, но я все равно горжусь тем, что сумел удержать позицию»
вчера, 19:01
Андреа Стелла о Гран-при Мехико: «условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису, а Пиастри нет»
вчера, 17:58
Фредерик Вассер о 10-секундном штрафе Хэмилтону: «Я был разочарован этим решением, оно стоило нам 4-го места»
вчера, 17:23
Юки Цунода: «Легко могли набрать очки, но сами упустили свой шанс»
вчера, 16:42
Макс Ферстаппен о шансах выиграть чемпионат: «Статистически – шансы есть. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки»
вчера, 16:17
Леклер – 5-й пилот, завоевавший 50 подиумов с «Феррари». До 2-го места – 5 трофеев
вчера, 16:05
Лео Туррини: «Бермэн великолепен, а дядя Хэмилтон, как обычно, без подиума. Да здравствует Медвежонок»
вчера, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
вчера, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50