Маси посетил паддок «Ф-1» впервые с Гран-при Абу-Даби-2021

Теги Гран-при Австралии ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес V8 Supercars Макс Ферстаппен Майкл Маси Нильс Виттих Авто

На Гран-при Австралии бывший гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси появился в паддоке. Это случилось впервые после скандального этапа в Абу-Даби 2021 года.

Тогда Маси допустил ошибку в режиме машины безопасности в конце гонки. В результате победителем заезда и чемпионата стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

После этого австралиец покинул ФИА и стал председателем Комиссии серии Supercars. В 2023 году гоночным директором «Ф-1» является Нильс Виттих.

Президент ФИА бен Сулайем: «Маси не захотел оставаться гоночным директором «Ф-1» после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021»

Эмерсон Фиттипальди: «Иногда стюардам приходится принимать непростые решения. Я считаю, что два года назад в Абу-Даби Маси поступил правильно»

4 комментария

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apurin.anatol
Маси не допускал ошибки, это в новости ошибка 😎
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Рнпрл Аари
Верните Маси, при нем было лучше и не было дурных запретов типа украшений и лазаний на сетку
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Batt Monner
Ответ Stannis_Baratheon
у Хэма и его глоров бомбанет😂😂😂
Вот какой авторитет у ФИА, если одна команда спокойно может выгнать гоночного директора из мести. Во времена Мосли Тото уже давно бы платит 100миллионные штрафы за свое вызывающее поведение
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Stannis_Baratheon
у Хэма и его глоров бомбанет😂😂😂
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