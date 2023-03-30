Маси посетил паддок «Ф-1» впервые с Гран-при Абу-Даби-2021

На Гран-при Австралии бывший гоночный директор «Формулы-1» появился в паддоке. Это случилось впервые после скандального этапа в Абу-Даби 2021 года.

Тогда Маси допустил ошибку в режиме машины безопасности в конце гонки. В результате победителем заезда и чемпионата стал пилот « » , опередивший соперника из « » .

После этого австралиец покинул ФИА и стал председателем Комиссии серии Supercars. В 2023 году гоночным директором «Ф-1» является Нильс Виттих.

Президент ФИА бен Сулайем: «Маси не захотел оставаться гоночным директором «Ф-1» после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021»

Эмерсон Фиттипальди: «Иногда стюардам приходится принимать непростые решения. Я считаю, что два года назад в Абу-Даби Маси поступил правильно»