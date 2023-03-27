Эмерсон Фиттипальди: «Иногда стюардам приходится принимать непростые решения. Я считаю, что два года назад в Абу-Даби Маси поступил правильно»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о проблеме судейства и непостоянства решений в современной «Ф-1».

В частности, недоумение у Фиттипальди вызвала ситуация с Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии, в которой испанца сначала лишили места на подиуме, а потом в результате успешной апелляции команды восстановили результат:

«Ситуация в случае с Фернандо Алонсо получилась чрезвычайно непонятной – Фернандо финишировал третьим, потом получил штраф, который лишил его третьего места, а потом этот штраф отменили, и он снова стал третьим.

Я был очень удивлен таким поворотом событий. Принимая столь важное решение, которое может стоить кому-то места на подиуме, когда этот человек уже получил трофей, вы должны быть на сто процентов уверены в том, что это правильно.

Я понимаю, что при отбытии штрафного времени на пит-стопе механикам запрещается руками прикасаться к машине. Но в этом случае такого и не происходило, так откуда вообще взяться 10-секундный штраф? Я был очень этим удивлен – и уверен, что не только я.

Принимая решение, вы должны быть на сто процентов в нем уверены. И оно точно должно быть правильным. Гонщику тоже неприятно думать об этом во время гонки – что ты можешь финишировать на определенной позиции, а потом эту позицию у тебя отберут, а потом может вернут снова. Все это неприятно и для пилотов, и для команд, и для болельщиков».

При этом Фиттипальди признал, что судьи постоянно находятся под колоссальным давлением и такая работа подходит далеко не всем. Фиттипальди в свое время сам неоднократно работал стюардом:

«Иногда директору гонки и стюардам приходится принимать действительно непростые решения. И ошибки иногда могут происходить. При этом обстоятельства всегда могут быть разными.

Критиковать можно, когда сам побывал на этом месте. Я и сам работал стюардов во времена , и, кстати говоря, последнее слово всегда оставалось за Чарли. Иногда это и правда очень сложно – даже если вы действительно отличный стюард и наизусть знаете все правила в мире.

Я помню, что в наши времена система была довольно эффективной. Мы всегда быстро принимали решения и действовали по справедливости. Но стюардам и правда нелегко, их решения могут повлиять на ход гонки, могут иметь последствия на уровне спонсоров, болельщиков, так что давление просто огромное. Решение может даже изменить судьбу чемпионата. Все это никак не облегчает работу стюардов.

Но мне всегда нравилось работать с Чарли, которого я знал еще с тех времен, когда он работал механиком в «Брэбэме». Мы были знакомы много лет, он был отличным парнем. Но иногда, будучи директором гонки или стюардом вы можете столкнуться с очень непростой ситуацией и оказаться перед очень трудным решением – как два года назад на -Даби.

Кстати, лично я считаю, что Майкл Маси тогда действовал правильно. Все вокруг кричали, что это убийство, пожар, спасите, но на мой взгляд, Маси тогда поступил правильно».

Пилот «Ф-1» разбивает штампы из фильмов о гонках: без шлема глаз не открыть, работа рулем – сказка, дрифт в заезде – вредный