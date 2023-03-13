«Легко сказать: давайте выпустим на трассу 26 болидов. Вопрос – где их размещать». Мартин Брандл – о возможном появлении новых команд в «Ф-1»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал возможное расширение участников чемпионата.
Считается, что в будущем чемпионат может расшириться с 10 до 12 команд-участниц. ФИА открыла тендер на прием заявок для новых команд, которые могли бы начать выступать в «Ф-1», начиная с 2025, 2026 или 2027 года.
Однако действующие команды на данный момент в большинстве своем выступают против прихода в «Ф-1» новых коллективов вроде «Андретти». Поскольку это может снизить их доходы:
«Конечно, нам бы не помешало больше машина на решетке, больше историй, больше гонщиков, больше руководителей команд, больше персонала. Думаю, что для улучшения зрелищности, шоу, «Формуле-1» нужно больше участников».
При этом Брандл признал, что понимает и позицию команд, которые уже участвуют в чемпионате:
«С точки зрения логистики это будет непросто. На некоторых автодромах, куда мы сейчас приезжаем на Гран-при, на пит-лейн просто нет места для боксов еще двух команд.
Нужно помнить об огромных затратах на логистику. Легко сказать: давайте выпустим на трассу 26 болидов. Отлично, а где вы все их разместите?
Я могу понять точку зрения нынешних команд и того, что они говорят: «Погодите, мы были здесь все это время, инвестировали огромные суммы, еще до введения потолка бюджетов, мы вложили в это сотни миллионов». А в некоторых случаях может и миллиардов – если речь идет о производителях. «И пока «Формула-1» стремительно летит вперед и развивается вы не можете взять и бесплатно присоединиться к нашей вечеринке».
Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»
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