«Легко сказать: давайте выпустим на трассу 26 болидов. Вопрос – где их размещать». Мартин Брандл – о возможном появлении новых команд в «Ф-1»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал возможное расширение участников чемпионата.

Считается, что в будущем чемпионат может расшириться с 10 до 12 команд-участниц. открыла тендер на прием заявок для новых команд, которые могли бы начать выступать в «Ф-1», начиная с 2025, 2026 или 2027 года.

Однако действующие команды на данный момент в большинстве своем выступают против прихода в «Ф-1» новых коллективов вроде « ». Поскольку это может снизить их доходы:

«Конечно, нам бы не помешало больше машина на решетке, больше историй, больше гонщиков, больше руководителей команд, больше персонала. Думаю, что для улучшения зрелищности, шоу, «Формуле-1» нужно больше участников».

При этом Брандл признал, что понимает и позицию команд, которые уже участвуют в чемпионате:

«С точки зрения логистики это будет непросто. На некоторых автодромах, куда мы сейчас приезжаем на Гран-при, на пит-лейн просто нет места для боксов еще двух команд.

Нужно помнить об огромных затратах на логистику. Легко сказать: давайте выпустим на трассу 26 болидов. Отлично, а где вы все их разместите?

Я могу понять точку зрения нынешних команд и того, что они говорят: «Погодите, мы были здесь все это время, инвестировали огромные суммы, еще до введения потолка бюджетов, мы вложили в это сотни миллионов». А в некоторых случаях может и миллиардов – если речь идет о производителях. «И пока « » стремительно летит вперед и развивается вы не можете взять и бесплатно присоединиться к нашей вечеринке».

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»