Оливейра – четвертый пилот MotoGP, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм

Команда «РНФ» объявила о том, что Мигел Оливейра не выступит на Гран-при Аргентины.

Оливейра получил повреждения в аварии с участием гонщика « » на стартовом этапе сезона в . «РНФ» не станет заменять Мигела.

Также гонку в Аргентине пропустят сам Маркес, пилот «Дукати» Энеа Бастианини и Пол Эспаргаро из «Гасгас». Все они пострадали по ходу уик-энда в Портимане. Таким образом, после первого Гран-при в строю остались лишь 18 из 22 гонщиков.

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