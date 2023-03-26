MotoGP. Алеш Эспаргаро: «На мой взгляд, Маркеса должны дисквалифицировать минимум на одну гонку»

Пилот «Априлии» считает, что должен быть дисквалифицирован на одну гонку за свои действия, которые привели к столкновению с Мигелем Оливейрой на Гран-при Португалии.

Из-за ошибки Маркеса на торможении испанец врезался сначала в Хорхе Мартина, а потом и в Оливейру. У португальца переломов обнаружено не было, а вот у Маркеса имеется подозрение на перелом правой руки.

«На мой взгляд, они должны дисквалифицировать его минимум на одну гонку. Как было с Накагами в Барселоне. Если же этого не произойдет…ну не знаю, на мой взгляд это просто смехотворно.

Хотя мне все равно. Не я же составляю правила. Единственное, что меня беспокоит, это состояние Мигела – надеюсь, он в порядке. Потому что с учетом того, на какой скорости Маркес в него врезался, Мигел мог получить серьезные травмы колена.

Я знаю, о чем говорю, потому что Брэдли Смит вот так врезался в меня в Барселоне, и сломал мне колено. В итоге меня целый год преследовали очень сильные боли. Мне пришлось целый год выступать в гонках с травмой», – рассказал Эспаргаро.

MotoGP. Маркес попал в аварию в начале Гран-при Португалии и мог получить перелом правой руки (The Race)