Кими Райкконен: «В NASCAR более плотные гонки, в «Ф-1» ты не можешь позволить себе так рисковать»

Чемпион «Формулы-1» 2007 года рассказал, что получает удовольствие от гонок NASCAR.

По словам Кими, ему больше нравится контактная борьба в кузовных чемпионатах, чем гонки на болидах с открытыми колесами.

Сейчас Райкконен готовится выступить на этапе NASCAR в Остине.

«Тут есть места, где можно обгонять, и это здорово – особенно в сравнении с «Формулой-1», где на самом деле не так много трасс, где можно провести хорошую гонку. И в NASCAR можно легко обгонять соперников, причем без помощи DRS, все это больше похоже на те же гонки «Формулы-1» старого образца.

Понятное дело, что здесь гонки немного отличаются, ведь в «Ф-1» гоняют на болидах с открытыми колесами, и если ты кого-то касаешься, то обычно теряешь контроль над машиной, а можешь и просто лишиться колеса.

В «Формуле-1» ты не можешь позволить себе так рисковать, поскольку в борьбе теряешь крошечные части болида, и после потери одной из таких деталей машина может внезапно стать на секунду медленнее, чем должна.

В NASCAR же можно устроить более плотные гонки, с плотной борьбой. Да и правила здесь другие, более открытые.

Соперники будут вести себя с тобой так, как ты будешь вести себя с ними – насколько я понял, это работает так. И это тоже делает гонки более захватывающими, к концу заезда борьба может стать довольно агрессивной», – рассказал Райкконен.

Райкконен выступит на этапе NASCAR на «Трассе Америк» в Остине