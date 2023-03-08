Райкконен выступит на этапе NASCAR на «Трассе Америк» в Остине

Теги Кими Райкконен Формула-1 NASCAR Трасса Америк Авто

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен вернется в NASCAR.

Райкконен, у которого уже есть опыт выступлений в американской гоночной серии, выступит на этапе NASCAR Cup Series на «Трассе Америк» в Остине, где также проходит Гран-при США «Формулы-1».

Райкконен будет выступать за команду «Трэкхаус Рейсинг». Этап состоится 26 марта.

«В прошлом я фантастически провел время в NASCAR. Мне было нужно очень многому научиться за короткий промежуток времени, но все с радостью мне помогали, участие в этих соревнованиях было серьезным вызовом.

В этот раз я буду выступать на уже знакомой мне трассе, так что новых вещей, которым будет необходимо учиться, будет меньше. Я хочу развлечься, но при этом постараться выступать как можно лучше», – рассказал Райкконен.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Райкконен уже давно спёкся, в отличии от Алонсо, Кими в свои 40+ уже давно пенсионер ментально, да и по скорости тоже
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-3
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