Тото Вольфф: «Все эти годы нам очень не хватает Лауды – его потрясающего умения упрощать важные вещи»

Исполнительный директор « » рассказал, что ему порой сильно не хватает советов Ники Лауды.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» долгое время работал в «Мерседесе» в качестве консультанта и сыграл немаловажную роль в успешной серии немецкой команды. Ники Лауда умер 20 мая 2019 года.

«Все эти годы нам очень не хватало Ники. Потому что у него было потрясающее умение очень упрощать действительно важные вещи.

Мне порой приходится думать, а что бы Ники сказал в этой ситуации, как расставил акценты. Мы с ним очень здорово сработались вы том смысле, что иногда чрезмерное упрощение вещей могло напрямую привести вас к нужному результату.

Но нюансов и правда очень много. «Ф-1» – технический вид спорта, так что возможна моя роль сводилась к тому, чтобы передать информацию таким образом, чтобы это в конечном счете могло быть реализовано при конструкции болида.

И на самом деле все просто: время на круге никогда не врет, и мы по данным видим, где именно нам не хватает скорости и в чем нужно прибавлять», – рассказал Вольфф.

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