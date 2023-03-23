Фредерик Вассер: «Можно ли догнать «Ред Булл»? Думаю, да»

Руководитель «Феррари» высказался о перспективах борьбы с « » и ответил на вопрос, можно ли догнать чемпионов.

«Думаю, да. Мы по-прежнему должны стараться. Я считаю, неправильно размышлять об отставании, о том, способны ли мы его устранить и так далее.

Надо сосредоточиться на себе, на своих слабых местах и заниматься их улучшением. Посмотрим, что получится, когда мы сделаем приличный шаг вперед. Но, на мой взгляд, когда начинаешь думать о том, каким может оказаться потенциал в будущем с внедрением обновлений, ты проиграл.

Мы знаем, где надо прибавить, в этом и состоит ДНК нашего спорта. Дело не просто в ДНК текущей ситуации. Мы понимаем, что нужно сделать, и продолжим работу. Можете не сомневаться, я в своем офисе буду трудиться как проклятый», – сообщил Вассер.

После двух Гран-при «Феррари» занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов.

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