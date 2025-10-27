Ландо Норрис: «Не могу сдержать смех, когда меня освистывают»

Норрис заявил, что смеется над свистом трибун.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мыслями о том, что фанаты на Гран-при Мехико отреагировали на его победу гулом неодобрения.

«Не знаю, почему, честно говоря. Люди могут делать то, что хотят. У них есть это право. Спорт иногда такой.

Не знаю, почему, но я не могу сдержать смех, когда меня освистывают. Думаю, это делает ситуацию для меня более захватывающей.

Конечно, не такого тебе хочется – я предпочитаю, когда меня приветствуют. Но не знаю. Кто знает? Повторюсь, я сосредоточен на своей работе. То же самое было в Монце и некоторых других местах.

Не знаю, почему. Я просто не могу сдержать смех. Они могут продолжать, если хотят», – добавил Ландо.

Норриса освистали болельщики после победы в Мексике

Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри