2

Ландо Норрис: «Не могу сдержать смех, когда меня освистывают»

Норрис заявил, что смеется над свистом трибун.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о том, что фанаты на Гран-при Мехико отреагировали на его победу гулом неодобрения.

«Не знаю, почему, честно говоря. Люди могут делать то, что хотят. У них есть это право. Спорт иногда такой.

Не знаю, почему, но я не могу сдержать смех, когда меня освистывают. Думаю, это делает ситуацию для меня более захватывающей.

Конечно, не такого тебе хочется – я предпочитаю, когда меня приветствуют. Но не знаю. Кто знает? Повторюсь, я сосредоточен на своей работе. То же самое было в Монце и некоторых других местах.

Не знаю, почему. Я просто не могу сдержать смех. Они могут продолжать, если хотят», – добавил Ландо.

Норриса освистали болельщики после победы в Мексике

Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис о том, является ли он фаворитом чемпионата: «Кто знает. Пишите, что хотите»
1 минуту назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2025
48 минут назад
Норрис выиграл гонку с отрывом в 30 секунд – самым большим в «Ф-1» с 2023 года
56 минут назад
Шарль Леклер о старте: «Мог лишь молиться, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон оставили место. К счастью, обошлось без последствий»
сегодня, 08:27
Карлос Сайнс о превышении скорости на пит-лейн: «Из-за контакта в 1-м повороте ограничитель не работал»
сегодня, 08:13
Фредерик Вассер: «Бермэн впечатлил. Он провел идеальный уик-энд»
сегодня, 07:45
Андреа Стелла: «Следующие трассы хорошо подойдут «Макларену»
сегодня, 07:27
Ферстаппен обошел Феттеля по количеству подиумов в «Ф-1»
сегодня, 07:02
Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»
сегодня, 06:45
Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15