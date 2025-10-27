Фернандо Алонсо: «Соперники поехали по прямой в поворотах, ФИА закрывает глаза второй раз подряд. Урок усвоен»

Алонсо пригрозил срезать повороты после игнорирования нарушений в Мексике.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо признался, что его не впечатлили маневры соперников на старте Гран-при Мехико.

«Я отыграл несколько позиций, агрессивно действовал в первом повороте, и все складывалось хорошо.

Но пара машин просто поехала по прямой во втором и третьем поворотах, а вернувшись, оказалась в трех или четырех болидах впереди меня. Немного нечестно, я бы сказал.

Второй раз подряд ФИА закрывает глаза на действия на первом круге или в первом повороте. Урок усвоен», – заявил испанец, завершивший гонку техническим сходом.

Во время гонки двукратный чемпион «Формулы-1» сразу же пожаловался по радио своему инженеру:

«Я хорошо стартовал, был впереди Сайнса и других соперников. Они проехали мимо второго [поворота], а теперь оказались в трех машинах впереди.

Очень несправедливо, что я в таком положении после того, как вписался в повороты. Давайте что-то предпримем. Думаю, речь о трех или четырех болидах».

«Мы это видели и сообщили [ФИА]. Но знаем, что они не понимают последствия», – отреагировал гоночный инженер.

