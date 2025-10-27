«Когда твое имя просто упоминают рядом с Сенной, это нечто особенное». Ландо Норрис о первой победе «Макларена» в Мексике с 1989-го

Норрис отреагировал на историческое достижение «Макларена» в Мехико.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис принес британской команде первую победу в Мексике с 1989 года – тогда лучшим стал Айртон Сенна .

«Выигрывать приятно везде. Но да, победа здесь – нечто особенное. Это один из самых крутых подиумов сезона наряду с Монако , Монцой, Сильверстоуном – на стадионе и все такое. Необычное чувство.

И это первая наша победа тут с тех пор, как выиграл Сенна. Здорово помочь «Макларену» снова победить здесь после такого долгого перерыва. И когда твое имя просто упоминают рядом с такими людьми, это нечто особенное. Всегда приятно возвращаться к таким вещам – уверен, классно будет вспомнить об этом через 10 или 20 лет. Это замечательно», – отметил Ландо.

Норрис выиграл гонку с отрывом в 30 секунд – самым большим в «Ф-1» с 2023 года

Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри