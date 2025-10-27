Гельмут Марко: «Решение о втором пилоте «Ред Булл» будет принято ближе к этапу в Абу-Даби»

Марко сказал, когда в «Ред Булл» определятся с составом.

Советник «Ред Булл» заявил, что команда позже объявит о своем решении насчет состава на следующий сезон.

«Мы отложили решение до конца сезона, поскольку сперва мы хотим сконцентрироваться на борьбе в чемпионате.

Будет ли принято решение после финальной гонки сезона? Нет, но где-то ближе к Абу-Даби. Сначала сфокусируемся на чемпионате», – отметил Марко.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

