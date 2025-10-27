ФИА расследует инцидент с появлением маршалов на трассе в начале Гран-при Мехико

В ФИА отреагировали на появление маршалов на трассе во время гонки в Мексике.

ФИА выпустила заявление касательно инцидента с появлением маршалом на трассе в начале Гран-при Мехико.

На двух сотрудников наткнулся пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон , когда вернулся на трассу после пит-стопа. Гонщику заменили переднее антикрыло, после чего в первых поворотах он едва не сбил перебегавших трек маршалов.

«После инцидента в первом повороте дирекция гонки получила информацию о том, что на апексе поворота остались обломки. На третьем круге были оповещены маршалы. Они ожидали момента, чтобы выйти на трассу и убрать обломки, как только все машины пройдут первый поворот.

Когда стало очевидно, что Лоусон заехал на пит-стоп, распоряжение отправить маршалов было отменено, на данном участке трассы был показан двойной желтый флаг.

Мы продолжаем расследовать случившееся после», – говорится в заявлении федерации.

Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»

