Норрис выиграл гонку с отрывом в 30 секунд – самым большим в «Ф-1» с 2023 года

Пилот «Макларена » Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Мехико в доминирующем стиле.

Британец сохранил лидерство после старта с поул-позиции, а отрыв на финише от соперника из «Феррари » Шарля Леклера составил 30,324 секунды.

В «Формуле-1» не побеждали с таким преимуществом в последние два года. На Гран-при Венгрии-2023 гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен выиграл с запасом в 33,731 секунды – тогда второе место занял Норрис.

