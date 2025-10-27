Норрис выиграл гонку с отрывом в 30 секунд – самым большим в «Ф-1» с 2023 года
Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Мехико в доминирующем стиле.
Британец сохранил лидерство после старта с поул-позиции, а отрыв на финише от соперника из «Феррари» Шарля Леклера составил 30,324 секунды.
В «Формуле-1» не побеждали с таким преимуществом в последние два года. На Гран-при Венгрии-2023 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл с запасом в 33,731 секунды – тогда второе место занял Норрис.
