Джордж Расселл: «Мог финишировать третьим. Но те, кто следовал правилам, проиграли»

Расселл считает, что мог добиться большего в Мексике.

Пилот «Мерседеса » недоволен стартом Гран-при Мехико, где финишировал 7-м. При этом Расселл раскритиковал взаимодействие внутри команды.

«В гонке «Феррари» и «Ред Булл» были явно быстрее нас, но если бы мне удалось выехать третьим из первого поворота, то я бы так и финишировал. Обычная история для этого сезона.

[Шарль ] Леклер и не пытался остаться в пределах трассы, [Макс ] Ферстаппен пошел на сильный риск, допустил ошибку, но остался на своей позиции. Те, кто следовал правилам, проиграли.

[Что касается коммуникации с командой] Маркус [Дадли, гоночный инженер] просто передает сообщения, он не принимает решения.

Нам нужно всем вместе сесть и обсудить произошедшее в гонке. В конце концов я не борюсь с Кими [Антонелли]. Я борюсь с «Феррари » и «Ред Булл». Сегодня мы финишировали на 6-м и 7-м месте – но, если честно, все могло закончится иначе. Но такова природа гонок», – отметил Джордж.

