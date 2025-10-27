«Это штраф, точно». Шарль Леклер сообщил «Феррари», что Ферстаппен недостаточно замедлился под желтыми флагами
Леклер пожаловался команде на действия Ферстаппена в Мексике.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер был убежден, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен нарушил правила на заключительных кругах Гран-при Мехико.
По мнению монегаска, его соперник недостаточно замедлился под двойными желтыми флагами, которые вывесили в 13-м повороте.
«Макс – это перебор. Это штраф, точно», – произнес Шарль по радио.
«Вы должны об этом сообщить», – позже добавил гонщик.
ФИА не нашла нарушений в действиях чемпиона. Леклер в итоге финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.
Шарль Леклер о старте: «Мог лишь молиться, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон оставили место. К счастью, обошлось без последствий»
Фредерик Вассер: «Леклер провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости