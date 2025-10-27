  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Это штраф, точно». Шарль Леклер сообщил «Феррари», что Ферстаппен недостаточно замедлился под желтыми флагами
«Это штраф, точно». Шарль Леклер сообщил «Феррари», что Ферстаппен недостаточно замедлился под желтыми флагами

Леклер пожаловался команде на действия Ферстаппена в Мексике.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер был убежден, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен нарушил правила на заключительных кругах Гран-при Мехико.

По мнению монегаска, его соперник недостаточно замедлился под двойными желтыми флагами, которые вывесили в 13-м повороте.

«Макс – это перебор. Это штраф, точно», – произнес Шарль по радио.

«Вы должны об этом сообщить», – позже добавил гонщик.

ФИА не нашла нарушений в действиях чемпиона. Леклер в итоге финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.

Шарль Леклер о старте: «Мог лишь молиться, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон оставили место. К счастью, обошлось без последствий»

Фредерик Вассер: «Леклер провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoШарль Леклер
logoРед Булл
logoФИА
logoФеррари
регламент
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
