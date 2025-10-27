«Это штраф, точно». Шарль Леклер сообщил «Феррари», что Ферстаппен недостаточно замедлился под желтыми флагами

Леклер пожаловался команде на действия Ферстаппена в Мексике.

Гонщик «Феррари » Шарль Леклер был убежден, что пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен нарушил правила на заключительных кругах Гран-при Мехико.

По мнению монегаска, его соперник недостаточно замедлился под двойными желтыми флагами, которые вывесили в 13-м повороте.

«Макс – это перебор. Это штраф, точно», – произнес Шарль по радио.

«Вы должны об этом сообщить», – позже добавил гонщик.

ФИА не нашла нарушений в действиях чемпиона. Леклер в итоге финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.

