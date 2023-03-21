Флавио Бриаторе: «Феррари» каждый год считают претендентом на титул, а потом оказывается, что все не так. Ничего уникального»

Теги ФИА Флавио Бриаторе Феррари Бенеттон Формула-1 регламент Рено Авто

Флавио Бриаторе высказался о разочаровывающем старте сезона от «Феррари».

После двух этапов Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

«Мы годами видим такую «Феррари». Не случилось ничего уникального – то же самое происходило в прошлом.

«Феррари» должна смелее действовать с политической точки зрения. В прошлом году у команды было преимущество, но потом ФИА поменяла правила из-за галопирования. На месте «Феррари» я бы не допустил изменения регламента.

И коммуникацию не назовешь блестящей. Зимой «Феррари» всегда считают претендентом на титул, а потом оказывается, что все не так. Во время презентации машины [исполнительный директор Бенедетто Винья] сказал, что это быстрейшая «Феррари» в истории. Такие заявления только запутывают. Нельзя слишком много обещать!

Теперь «Феррари» обязана выиграть чемпионат, но, увы, другие команды справились гораздо лучше. Нивелировать отставание будет очень и очень тяжело», – сообщил экс-руководитель «Бенеттона» и «Рено» в эфире Rai Radio 1.

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2 комментария

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kaimussen
Ответ кроссовер Айверсона
В январе по старой традиции я читал тут о том что СУ Феррари прибавила около 50+ сил и теперь всем вафли. По той же традиции уже в марте Ферраристы ищут виноватых в провале
Стабильность - признак мастерства.
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кроссовер Айверсона
В январе по старой традиции я читал тут о том что СУ Феррари прибавила около 50+ сил и теперь всем вафли. По той же традиции уже в марте Ферраристы ищут виноватых в провале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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