Флавио Бриаторе: «Феррари» каждый год считают претендентом на титул, а потом оказывается, что все не так. Ничего уникального»

высказался о разочаровывающем старте сезона от «Феррари».

После двух этапов Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

«Мы годами видим такую «Феррари». Не случилось ничего уникального – то же самое происходило в прошлом.

«Феррари» должна смелее действовать с политической точки зрения. В прошлом году у команды было преимущество, но потом поменяла правила из-за галопирования. На месте «Феррари» я бы не допустил изменения регламента.

И коммуникацию не назовешь блестящей. Зимой «Феррари» всегда считают претендентом на титул, а потом оказывается, что все не так. Во время презентации машины [исполнительный директор Бенедетто Винья] сказал, что это быстрейшая «Феррари» в истории. Такие заявления только запутывают. Нельзя слишком много обещать!

Теперь «Феррари» обязана выиграть чемпионат, но, увы, другие команды справились гораздо лучше. Нивелировать отставание будет очень и очень тяжело», – сообщил экс-руководитель « » и « » в эфире Rai Radio 1.

Шарль Леклер: «Темп «Феррари» просто недостаточно хороший»

«Феррари»-бинго: смотри любой Гран-при «Ф-1» как истинный тифози