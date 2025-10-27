Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Мехико
1. Ландо Норрис («Макларен») – 357 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 356
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 321
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 258
5. Шарль Леклер («Феррари») – 210
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 146
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 97
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 41
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39
11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 37
13. Оливер Бермэн («Хаас») – 32
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30
16. Эстебан Окон («Хаас») – 30
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28
18. Пьер Гасли («Альпин») – 20
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 713 очков
2. «Феррари» – 356
3. «Мерседес» – 355
4. «Ред Булл» – 346
5. «Уильямс» – 111
6. «Рейсинг Буллз» – 72
7. «Астон Мартин» – 69
8. «Хаас» – 62
9. «Заубер» – 60
10. «Альпин» – 20
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й