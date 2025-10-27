  • Спортс
  Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2025
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Мехико

1. Ландо Норрис («Макларен») – 357 очков

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 356

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 321

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 258

5. Шарль Леклер («Феррари») – 210

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 146

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 97

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 41

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39

11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 37

13. Оливер Бермэн («Хаас») – 32

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30

16. Эстебан Окон («Хаас») – 30

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28

18. Пьер Гасли («Альпин») – 20

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 713 очков

2. «Феррари» – 356

3. «Мерседес» – 355

4. «Ред Булл» – 346

5. «Уильямс» – 111

6. «Рейсинг Буллз» – 72

7. «Астон Мартин» – 69

8. «Хаас» – 62

9. «Заубер» – 60

10. «Альпин» – 20

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й

